"Ne smemo da prihvatimo taj narativ da je Banjska nešto što se definiše samo onako kako Priština to vidi. Banjska nije trebalo da se desi, ali to je reakcija u odnosu na ono što se dešava na Kosovu i Metohiji. Nije se Banjska sama o sebe desila, nije neko bio dokon pa je to uradio u vreme procvata ljudskih prava na KiM", rekao je Vučević za TV Prvu, na konsataciju da se u poslednje vreme govori samo o Banjskoj, ali ne i onome što Srbi svakodnevno proživljavaju na Kosovu.