"Verbalna komunikacija pritiska ka Aljbinu Kurtiju i zvaničnicima iz Prištine već neko vreme je uočljiva, a posebno je to primetno kada govore izaslanici preko Atlantika, ali do sada iz Berlina to nije viđeno. Zato je ovo vrlo važno, da je i Berlin konačno počeo da menja kurs i da zasad verbalno, ali očekujemo i suštinski, pritisne nedemokatski, kriminalni i remetilački faktor na Balkanu, a zovu ga - zvaničnici Prištine. Nije važno da li je Aljbin Kurti, Vjosa Osmani ili neko treći, njihova politika je jedna, a to je proterivanje Srba sa svojih vekovnih ognjišta", kazao je Barac za Kurir.

"Kada se to uzme u obzir, pravo je čudo da do sada niko nije na to reagovao. No, čini mi se da je i ova izjava, koliko god nas možda iznenadila, suštinski dosta blaga i nije nešto što u ovom trenutku može da utiče na Prištinu, pogotovo zato što znamo da im se uskoro bliže izbori i da u ovom trenutku nikakva pretnja neće previše opteretiti Aljbina Kurtija, koji pre svega računa da će sa svojim čvrstim stavom prema Srbiji i Srbima generalno dobiti nove političke poene i da bi u ovom trenutku popuštanje išlo njemu na političku štetu. Zato, mereći tu političku štetu i korist koju može imati uoči sledećih izbora, gotovo je izvesno da neće popuštati, a sve mi se nekako čini da ni taj pritisak EU neće biti toliko snažan i odlučan, već da je ovo više pokušaj da se izvrši pritisak na Kurtija, na koji on neće reagovati", ocenio je Graovac.