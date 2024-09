Uz primedbu da niko ne bi poverovao pre gotovo tri godine da Srbija za sve to vreme neće uvesti sankcije Rusiji, Vesić je ukazao da se i time pokazuje kako Srbija u teškim vremenima, kao mala zemlja, uspeva da ostane van blokova, da sačuva svoju nezavisnost.

Upravo to je, kaže, velika promena u srpskoj politici.

"Upravo je i njegov govor bio na tragu toga, kao kada se hrabro borio tokom rasprave o Rezoluciji o Srebrenici. Taj govor pokazuje kako jedan malo narod može da opstaje, da vodi sopstvenu politku, a da ne ulazi u sukobe i ratove. To je istorijski govor i vredi ga poslušati“, rekao je Vesić i dodao da mu je žao što deo političkih protivnika ne razume da postoje teme, poput odnosa prema Kosovu i Metohiji, koje su iznad dnevne politike.

Dodao je da je Vučić najbriljantniji političar u modernoj srpskoj istoriji, jer odlično razume geopolitiku, a samo onaj ko to dobro razume, kaže Vesić, može da donosi dobre odluke.

Vesić, koji će večeras biti na čelu delegacije Vlade Srbije koja će prvi put letom „Er Srbije“ odleteti direktno u kineski grad Guangdžo, kaže da je i taj let - deo politike, ali i ekonomskog rasta Srbije.

"Guangdžo je jedan od najvećeih ’habova’ u Aziji, odakle postoji veza za maltene svaki grad na tom kontinentu.. To znači da će ’Er Srbija’ prevoziti putnike ne samo iz Srbije, već i regiona i Evrope. Linija će biti protfitbilna", uveren je ministar Vesić.

Podsetio je da "Er Srbija" već direktno leti do Tjenđina, nedaleko od Pekinga, a da će do kraja godine biti uvedena i direktna linija za Šangaj, kao i da avioni srpskog nacionalnog avio-prevoznika lete direktno do Njujorka i Čikaga, dok je u planu i treća destinacija u SAD.