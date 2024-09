Rasprava o rebalansu budžeta i pratećim zakonima počela je u ponedeljak, a na predložene zakone, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, podneto je ukupno 146 amandmana. Ovu raspravu tokom prošle nedelje obeležili su i ispadi jednog dela poslanika iz redova opozicije, kao i teme koje nikakve veze nisu imale s dnevnim redom Skupštine. Tako je Aleksandar Jovanović Ćuta iz poslaničke grupe Ekološki ustanak bacao Zbirku propisa, u kojoj je i Ustav Srbije, u pravcu ministara i predsedavajuće, tvrdeći da mu nije data reč, a što je predsedavajuća sednice oštro demantovala. Jovanović je dozvolio sebi čak i da viče na predsednicu parlamenta, kao i da ustane sa svog mesta tokom izlaganja ministarke Milice Đurđević Stamenkovski i dođe do Ane Brnabić kako bi se s njom svađao. Uvrede na račun šefice parlamenta nisu izostale ni od Zorana Lutovca iz DS, dok je Zdravko Ponoš iz poslaničke grupe Srbija centar uputio mizogini komentar, poručivši ministarki Đurđević Stamenkovski da bi joj bolje bilo da je ostala kod kuće da kači zavese i kuva ručak. I lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas imao je bitniju temu od rebalansa budžeta, pa se tako bavio stajlingom šefa države umesto temom o kojoj se raspravljalo.

"A onda mi je, kada sam joj rekao: "Radite nešto drugo, ženo, idite, ne znam, okačite zavesu, skuvajte ručak, pročitajte knjigu, spremite ispit, radite nešto drugo u ministarstvu", onda mi je Brnabićka oduzela reč zato što je došla nadrndana od kuće, ne znam odakle. Izgleda da je u njenom svetu uvreda kuvanje ručka, ja ne znam da li to ima veze s njenim političkim ili seksualnim opredeljenjem da je sramota kuvati ručak", rekao je Ponoš gostujući na N1.

"Jednostavno, njima skupštinski život nije prostor za neke konstruktivne rasprave, već samo još jedan pokušaj destabilizacije kako bi pokušali da prikažu narodu da u Srbiji navodno ništa ne funkcioniše normalno. Naime, kada nemaju nikakav konkretan povod, kao što je to bio slučaj s prošlogodišnjim tragičnim događajima, da pozovu ljude na ulice i organizuju proteste, onda pokušavaju u Skupštini da to urade tako što će onemogućiti da se na vreme usvajaju zakoni. Ne kažem da svi to rade, ali znatan deo opozicije se ponaša na taj način, sa idejom ne da ljudi glasaju za njih, već da budu protiv vlasti, pa ako budu protiv vlasti, onda niko i ne ostaje kao opcija osim njih samih", kaže Vuletić.