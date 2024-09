- Kad god Srbija napravi važan iskorak, to je uvek na meti regiona. Ti isti napadi podržavaju opoziciju. Postoje ljudi koji žele da Srbiju unazade i uspore, a što više napadaju Vučića, to više svetskih zvaničnika posećuje Srbiju. Do sada nismo imali ovakvog predsednika koji radi sve u korist države - rekao je Bulatović.