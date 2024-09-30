Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić poručila je danas opoziciji u parlamentu da se suoči sa svojom sramotom ili povuče predlog zakona o zabrani istraživanja i iskopavanja litijuma i bora.

Naime, današnja rasprava o rebalansu budžeta nastavljena je istim tempom kao i prošle nedelje, pa tako opozicioni poslanici koriste svaku priliku za repliku, povredu poslovnika, za obrazlaganje amandmana a onda ne kažu ni reč o samim amandmanima koje su predložili. I pored više upozorenja predsednice parlamenta da ovim tempom neće stići ni raspravu o rebalansu da završe danas, a kamoli da dođu do sednice o litijumu, opozicija nastavlja da opstruiše rad skupštine.

Brnabićeva je onda javno poručila opoziciji da nije pošteno ovo što rade i da treba da budu iskreni prema građanima.

- Ljudi, budite fer. Ako nećete da razgovarate o ovom predlogu zakona koji ste dali, povucite ga ako ne želite. Ali nemojte mrcvariti sve nas ovde, čitavu skupštinu, čitavu zemlju da mrcvarite kako slučajno ne bismo došli do kraja vanrednog zasedanja, da nikako slučajno ne dođemo do tog predloga zakona. Ili ga povucite ili se suočite sa vašom sramotom, to je toliko jednostavno. Crno ili belo. Povucite ga ili se suočite sa vašom sramotom, jer očigledno je da nećete - poručila je predsednica skupštine.