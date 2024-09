- Ako su znali da će se vanredno zasedanje završiti 30. septembra, zašto nisu tražili da se stavi na dnevni red ranije. Pa rebalan se apsolutno najvažnija stvar za građane Srbije. To znači da će se penzije isplatiti na vreme, i ostalima u javnom sektoru! Ja ne mislim da je njihovo pitanje važnije od rebalansa. I bili smo spremni da to bude što brže i što kraće! Ali ne, morali su da opstruišu. Stojim pri svojim rečima, jedva čekam, i žao mi je što nismo mogli i ranije da krenemo, da građani vide šta piše u tom predlogu zakona - kazala je predsednica Skupštine.

- Oni nisu pročitali ni zakon o skupštini. Videli ste kako izgleda njihov parlamentarizam. Oni bi svakome zabranili slobodu govora, uključujući i predsednika NS. Za njih je parlamentarizam da oni pričaju, a svi ostali ćute. Kako je rekao predsednik Vučić: Lepo je da vi udarate džak, ali nekada džak može i da uzvrati! Čuli ste poslanika Jovanovića Ćutu, koji je danima pred svim građanima rekao da sam ja kupila Jovankinu vilu. To je vila u javnom vlasništvu, i rekla sam da ću pokazati da to nije tačno, da je rezidencijalni objekat u vlasništu republike. Rekla sam da ću tražiti samo jedno ljudsko izvini, a rekao je da hoće. E tako izgleda njihov parlamentarizam. To je samo mrvica njihovih laži. On čovek ne zna koliko iznosi minimalac u SrbijI! A da ne pričam o životnoj sredini - kazala je ona.