Mesec dana prošlo je otkad je takozvana kosovska policija upala i zauzela srpske institucije na severu Kosova i Metohije . Ne samo da zaposleni ne mogu da pristupe svojim radnim mestima, a građani da obave bilo kakve administrativne poslove, već se svaki čas dokumentacija odnosi iz zgrada u nepoznatom pravcu. Do razrešenju ove situacije mogu da dovedu SAD ili Nemačka, koje mogu da utiču na Prištinu, ocena je sagovornika Kurira.

"Zapad sve vidi, ali ništa ne preduzima. Srbiji pri ovakvom stanju ništa ne stoji na raspolaganju nego da pokrene to pitanje sa državama koje mogu da utiču na Prištinu, a to su Amerika i Nemačka i da se vidi zašto se sa svim tim nastavlja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je Srbija uvek spremna na dijalog, no za dijalog je potrebno dvoje i ne znam ko bi sa prištinske strane i na kom nivou razgovarao konstruktivno", navodi Božinović.