- Danas imamo dve potpuno suprotstavljene strane - jedni su za, drugi protiv, i to bez volje za dijalogom. Problem je što se sve politizovalo, umesto da se stručna rasprava vodi iza zatvorenih vrata, bez kamera i bez političara. Samo tako možemo da dođemo do rešenja - rekao je profesor Knežević, ističući da stručni dijalog među kolegama bez političkog pritiska može doneti prave odgovore.

- Kada govorimo o vodi, razumljivo je da je to najveći strah koji ljudi imaju - briga o vodi, vazduhu i zemljištu su osnovne stvari koje utiču na naš svakodnevni život. No, da bismo procenili koliki je rizik, moramo da krenemo od postojećeg stanja. Podzemne vode na tom području već su zagađene iz više razloga - objašnjava Knežević.

- Da bi se voda Drine ugrozila, morao bi se prvo zagaditi Jadar, a zatim bi to zagađenje moralo stići do Drine i transportovati se 16 do 18 kilometara. Tehnički gledano, to nije realno. Uvek postoji strah kada ljudi nisu dovoljno informisani, ali nema realnog razloga za takve bojazni - zaključio je profesor Knežević.