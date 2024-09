Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se na svečanosti povodom završetka radova na hotelu The St. Regis Belgrade u Kuli Beograd zahvalio i šeiku Muhamedu Bin Zajedu Al Nahjanu i ispričao da je njihovo prijateljstvo počelo tako što mu je šeik rekao da je on jedini čovek koji mu ništa nije tražio .

- Kada smo se bolje upoznali, on je voleo moju drčnost i inat, a ja njegovu pamet i smirenost. Voleo je moju nezavisnost, slodoboljubivost u odnosu na sve druge u svetu. Rekao sam mu da sam imao san da najružnije mesto u našem glavnom gradu, prepuno zmija i špriceva onih koji se drogiraju, otpada, groznih baraka, pretvorimo u najlepše mesto u Srbiji. On je rekao da je to super i da ćemo to uraditi zajedno - setio se Vučić.