BEOGRAD - Ja sam mislila da će oni hteti da to ide efikasno i brzo i da dođu na taj svoj predlog zakona a ja vidim već od utorka, sreda potpuno evidentno, a četvrtak i petak jasno kao dan da oni opstruišu kako bi isteklo vreme jer znaju da vanredno zasedanje traje do 30. septembra uveče i da ja posle toga ne mogu taj zahtev da stavim na dnevni red... I postaje mi jasno da se oni srame tog zakona osim onih koji su ga pisali, opisala je predsednica Skupština Ana Brnabić kako je juče tekao dan u parlamentu i šta se s ve događalo uoči sednice o litijumu koju je ona na zahtev opozicionih poslanika bila zakazala za juče u 14 časova.

Do nje međutim nije došlo jer se sednica posvećena rebalansu budžeta toliko otegla zahvaljujući, kako je rekla, opstrukciji dela opozicije koja je vreme namenjeno za raspravu po amandmanima i rebalansu trošila na sasvim druge priče.

- Ja to moram da kažem, to je istina, vi tamo u opoziciji imate i pametne ljude, koji nisu ni glupi, ni naivni, ni neznalice... Kako su njima podvalili da oni to potpišu, ja to ne znam a ja razumem da tim ljudima nije ni u političkom ni ličnom interesu da se vodi rasprava o tom zakonu, kazala je Brnabić govoreći da u klupama opozicije ima i te kako iskusnih političara, kazala je Brnabić gostujući jutros na TV Pink.

Objasnila je i zašto pojedinim opozicionim poslanicima sednica o tom predlogu zakona o litijumu ne odgovara.

screenshot pink tv

- On je do te mere sramotan i besmislen i sadrži takve laži a što bi rekao Milenko Jovanov, moj kolega i prijatelj, sadrži argumente iz žute štampe, Zone sumraka i Trećeg oka, a posledice bi bile devastirajuće - ukidanje rudarstva i zabranu geoloških istraživanja bez kojih vi danas ni put ne možete da sagradite a to bi značilo zaustavljanje svih radova u Srbiji i odsustvo bilo kakve izvesnsoti i za domaće i i za strane investitore, pojasnila je Brnabić pozadinu tog predloga o kojem je juče trebalo da se raspravlja u Skupštini.

Taj predlog zakona je neozbiljan i urušava ugled Narodne skupštine.

- Mi moramo da razgovaramo o tom predlogu zakona da bi građani shvatili do koje mere je to štetno, besmisleno i sramotno da u bilo kom sazivu skupštine postoji 86 poslanika koji su to potpisali, izjavila je predsednica parlamenta

Šta se dešavalo u Skupštini

- Tu, kao uvek i u svemu, ne postoje dve istine, postoji samo jedna istina i ona je sasvim očigledna. Ja kao predsednica Skupštine promptno sam reagovala na zahtev opozicije da se tokom vanrednog zasedanja koje traje do 30. septembra u ponoć, a od noćas u 00.01 Skupština je u redovnom zasedanju.

- A kada neko podnese zahtev 10. septembra da se održi vanredna sednica, kao što je to opozicija uradila, tokom vanrednog zasedanja to znači da imate narednih 20 dana da održite tu sednicu a ako ne, Skupština ulazi u redovno zasedanje do Nove godine pa ako ne stignete u toku redovnog zasedanja, onda imate januar i februar kada je opet vanredno zasedanje...

- Ja sam za samo 7 dana kasnije zakazala kolegijum da vidimo kako ćemo a prvo je trebalo da uđe rebalans u proceduru koja je jedna od najvažnijih stvari za građane kao i za mene, predsednika Vučića, premijera Vučevića, ministra finansija Malog jer predviđa povećanje penzija od 1. decembra pa dodatna davanja poljoprivredi, pa lečenje dece od retkih bolesti, finansijsk pomoć porodicama sa decom, kazala je Brnabić.

screenshot pink tv

- Nažalost, nisu pričali o rebalansu a kada vlada da predlog rebalansa budžeta, trezor se zaključava i nema nikakvih plaćanja, sve stoji što znači da poslanici treba da budu ozbiljni i da treba da pričaju o rebalansu i da za ta dva minuta koji dobiju da govore treba da pričaju o rebalansu a ne kako je Vučić najgori, opisala je ona proceduru dodajući da je plan bio da čim završimo rebalans odmah otvaramo sednicu po njihovom zahtevi.

- Krenuli smo u ponedeljak iako po Poslovniku Skupština radi utorak, sreda i četvrtak a radili smo i u petak, znači dva dodatna dana - dodala je Brnabić naglasivši da juče usvojena finansijska podrška za pomoć porodicama sa decom važe za decu rođenu od 1. januara 2024, znači retroaktivno.

Redovna sednica Skupštine zakazana za 7. oktobar, na dnevnom redu litijum

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je prvu sednicu redovnog zasedanja parlamenta za ponedeljak, 7. oktobar u 10 sati. Kako je navedeno na sajtu Skupštine, Brnabić je predložila da na dnevnom redu sednice bude Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je podnelo 86 opozicionih poslanika.

Opozicija je predala 10. septebra zahtev da se sazove vanredna sednica na kojoj će se raspravljati o litijumu. Ta sednica je bila zakazana za juče u 14, ali je Brnabićeva na konferenciji za novinare u 13.30 kazala da neće biti vremena za raspravu o toj temi. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su juče oko 18 časova rebalans budžeta za 2024. godinu čiji prihodi će biti 2.173,4 milijarde dinara, što je za 132,5 milijardi, odnosno 6,5 odsto više u odnosu na inicijalni budžet.