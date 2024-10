"Premijer Kurti nije kročio u Belu kuću četiri godine. Odlazak na sednice UN-a i nesastajanje ni sa jednim visokim američkim zvaničnikom - to se desilo samo Kurtiju. Svaki premijer i ministar spoljnih poslova Kosova u prošlosti, tokom sednica UN, imao je i sastanke sa visokim američkim zvaničnicima i ne samo to. Odlazak u UN na sastanak sa premijerom Lihtenštajna je spoljnopolitički debakl. To pokazuje da je Kurti nepoželjan od strane jakih saveznika Kosova. Nažalost, posledice ove međunarodne izolacije trpi Kosovo, a ne Kurti", rekao je Kastrati.