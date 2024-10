Vesić je rekao da je kompanija “Huawei” kao svetski brend proslavila Šenžen i da je to jedna od kineskih kompanija koja veoma dugo radi u Srbiji, te da je tokom posete bilo reči o tome šta još mogu da urade.

“Za nas je to veoma važno i mi se trudimo da ovih naših postojećih 1.000 kilometara auto-puteva pretvorimo u pametne auto-puteve jer do 2030. godine, prema novoj direktivi Evropske komisije, nijedno vozilo u Evropskoj uniji neće moći da bude proizvedeno ukoliko ne bude imalo komunikaciju, u slučaju komplikacije, sa glavnim upravljačima puta u smislu da će vozilo samo dobijati informacije o ograničenju brzine, o tome kako treba da se ponaša na putu što je veoma značajano zbog bezbednosti, ali mi moramo da budemo spremni za to da naši auto-putevi budu takvi”, rekao je Vesić i dodao da se novi auto-putevi koji se grade u našoj zemlji, grade tako da budu pametni.