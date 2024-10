- Mislila sam da će oni hteti da to ide efikasno i brzo i da zaista imamo pravu raspravu samo o tome, da bi to iscrpeli, glasali i došli do tog predloga zakona koji su podneli u vezi sa zabranom istraživanja litijuma i bora. Međutim, vidim već od utorka, srede, da oni u stvari opstruišu, kako bi isteklo vreme, zato što znaju da 30. septembra uveče, praktično ja više ne mogu da stavim na dnevni red taj predlog - objasila je Brnabić.

- I prilično je za mene jasno, ali da čujemo mišljenje odbora za ustavna pitanja. Mislim jasno da je on neustavan. I pitanje je da li bi uopšte mogao da prođe na dnevni red. Ali ja sam zamolila da ga relevantni odbor i široko tumaće da bi došao na dnevni red. Mislim da je u najvažnijem interesu ove zemlje i svih naših građana da mi razgovaramo samo i isključivo o tom predlogu zakona. Da naši građani razumeju do koje mere je to štetno, do koje mere je to besmisleno, do koje mere je sramotno da u bilo kom sazivu Skupštine, vi imate 86 narodnih poslanika koji tako nešto predlože i potpišu - rekla je ona.