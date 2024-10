- Oni koji su najveći zagovornici, ali samo medijski i na društvenim mrežama, koji govore o KiM i položaju srpskog naroda, a da pritom nikada nisu osudili Aljbina Kurtija za jednostrane poteze koje je preduzeo i svu politiku terora nad Srbima, oni koji su tražili posebne sednice... Oni se nisu pojavili. Nisu došli na sednicu odbora, bez obrazloženja zbog čega. Bilo je kolega iz dela opozicije, koje su izgleda samo na sednici koja je zatvorena za javnost govorili kako je teška politička situacija, kako Kurti jeste taj koji teroriše, a podržali su i pet mera vlade. Ali, to rade samo kada su sednice zatvorene za javnost i nadam se da će to reći i javno pred kamerama.

"A istovremeno su puštali iz zatvora šiptarske teroriste koji se danas iživljavaju nad Srbima. Kritikuju sadašnju vlast da neuspešno pregovora, a zaboravljaju šta je bio rezultat bečkih pregovora koje su oni vodili 2006-2007. godine, a to je bio Ahtisarijev plan, koji je temelj tzv. kosovskog ustava i danas. Sve to dobro zna i pamti naš narod i upravo zbog toga njihova podrška medu Srbima sa KiM se meri u promilima", zaključuje naš sagovornik.



"Opozicija treba da stavlja akcenat i na Kosovo, ali generalno mislim da su i vlast i opozicija u prethodnom periodu zataškivali i gurali pod tepih. Činjenica jeste da je poslednjih nedelja i meseci fokus pažnje javnosti realno mnogo više na temi litijuma i Rio Tinta. Nikako ne mislim da tema Kosova treba i sme da bude skrajnuta, ali ako je neko to uradio, onda je to pre vlast koja to čini godinama. I opozicija bi morala mnogo više da se fokusira na Kosovo. Razumem argument da su odsustvovali sa sednice odbora za KiM zbog toga što je zatvorena za javnost, ali treba da se prisustvuje bez obzira na to. Na te sednice treba ići, iako ih vlast zatvara za javnost i kada treba i kada ne treba zbog toga da se ne bi čule kritike opozicije na račun aktuelne politike prema KiM", ocenio je Vukadinović.