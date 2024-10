Analitičari ne veruju da će DPS uspeti da se vrati na vlast u Podgorici, jer je, kako ocenjuju, gotovo izvesno da će buduću vlast u Podgorici formirati tzv. avgustovska većina. Urednik portala Radio-televizije Crne Gore Marko Vešović za Kurir kaže da je potpuno jasno da će se dalji pregovori odvijati na liniji koalicija Za budućnost Podgorice (bivši DF), Evropa sad/Demokrate i Za bolju Podgoricu, u kojoj su Jakov Milatović i URA Dritana Abazovića.

"Mislim da je to neka "stara većina". Naime, sad se vraćamo na to da ta tzv. avgustovska većina mora da se dogovori, oni su ti koji imaju najveću odgovornost. Ne mislim da DPS može da se vrati na vlast, da mogu da uđu u dogovore s nekim od partija iz avgustovske većine, jer mislim da DPS s Đukanovićem i nema neki veliki koalicioni kapacitet. Ono što je definitivno jasno jeste da je ovo neki novi nivo političke većine u Podgorici i očekujem do kraja nedelje pregovore u tom smislu", zaključuje Vešović.

Svakako, bez koalicije Za bolju Podgoricu (Milatović i Abazović) ni vladajuće partije s državnog nivoa i ni opozicioni DPS nemaju dovoljan broja za većinu od najmanje 30 odbornika u parlamentu Podgorice. Pregovori tek slede...