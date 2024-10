“Ne žalim ni za čim, ni zbog toga što sam pretrpeo toliku materijalnu štetu da sam ostao bez dinara, pa ni zbog godinu dana nezakonitog pritvora, žao mi je jedino to što je moja porodica prolazila kroz progon koji je režirao Bojan Pajtić i njegova klika. Roditelji su me učili da se u dobru nikada ne uzvisim, a u nesreći ne ponizim - nisu mogli dušmani da me slome, da ponize moj pobednički duh i veru u istinu i pravdu! Samo su me, od tog prvog oktobra 2008. godine još više učvrtsili u mojoj borbi na putu koji mi je namenjen - da služim pravdi i istini, što činim i danas, a svako ko me poznaje zna da sam 24 časa na raspolaganju mom narodu za bilo šta, jer ništa mi sa ovog sveta u grob nećemo odneti, pa ni ovo vreme koje smatramo toliko dragocenim, zato ga i koristim da služim svom narodu danas, u ulozi narodnog poslanika".

"Eto vidite, oni mene hteli u grob, a ja se danas protiv njih borim još jači, na pravoj strani i uz našeg predsednika Aleksandra Vučića sa čije liste sam izabran u poslaničke klupe. Pored ovoga, uvek i na svakom koraku ću pominjati jedno ime koje je zlatnim slovima ispisano u mom osećaju za bolje sutra i na čiji pomen svaki čestit čovek iz poštovanja treba da ustane, to je Maja Kovačević Tomić! Nije podlegla pritiscima tadašnjeg tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića kome se žurilo da ja budem na pravdi Boga osuđen i koji je gospodario pravosuđem u to vreme.

"Na kraju krajeva, kada se sve sabere i oduzme, meni je čast što su me oni progonili, da su me voleli znao bih da nešto sa mnom nije u redu, da su me tapšali po ramenu i da sam zaigrao u njihovo đavolje kolo izdao bih moje pretke i uprljao svetle stranice istorije moje porodice koja je oduvek davala čestite i poštene ljude! Hvala Bogu te me je svrstao u red stradalnika za pravdu i što me moji građani danas zovu novim Jovanom Skerlićem po političkom stilu i borbi za narod. Nikada, ali nikada neću odustati i dok sam živ boriću se protiv pošasti bivšeg žutog režima koji je razorio Srbiju, a mene, i ne samo mene, nego hiljade i stotine hiljada građana naše najlepše Srbije zavio u crno. Hvala našem predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je, poput Aleksandra Velikog, a i on je već odavno zaslužio taj epitet, razmrsio gordijev čvor žute hobotnice koja je poput karcinoma razarala zdravo tkivo našeg društva“, zaključio je Uglješa Grgur.