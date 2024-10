Sve to liči na balon koji dete ispusti iz ruke: naglo se prazneći, igračka poleti u visine, napravi dva-tri brza kruga, a onda se izduva lebdi na vetru sve sporije, dok izduvana ne padne na tlo…

Pre svega, izdvojićemo nešto što je starije od litijuma, nešto čemu koreni sežu daleko u neandertalsku prošlost homo sapisensa - kad se prvo čovekoliko biće divljački (nego kako?) proguralo kroz masu ostalih saplemenika da prvo zagrize jelenski but. Mislimo, dakako, na Ćutino ponašanje u sali Skupštine, na neartikulisani govor i primitivne gestove kao što je bacanje Ustava, dovikivanje, pretnje… Ali, to je tako i pomoći, do sledećih izbora nema. Nekim je ljudima evolucija ostavila vršak repa na kraju kičme, a drugi su kroz nju celi prošli netaknuti.