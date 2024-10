Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je danas u Novom Sadu sa direktorom kompanije "Šandong" za Evropu Vei Jimingom potpisao ugovor za izgradnju pešačko-biciklističkog mosta u tom gradu, istakao je da će to biti treći novi most u Novom Sadu, budući da se dva već grade - jedan kod Petrovaradina na Fruškogorskom koridoru, kao i most u nastavku Bulevara Evrope.