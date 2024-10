"Ključna stvar za nas kao zemlju u velikom usponu i razvoju i za zemlju koja ulože mnogo u nove tehnologije jeste svest o tome da će nam trebati sve više i više energije. Kad kažem sve više, to će se zaista multiplicirati. Veštačka inteligencija i super kompjuteri troše ogromne količine energije. To znači da ćemo u budućnosti imati problem da zadovoljimo svoje potrebe. U poslednjih deset godina rastemo u potrošnji energije, jer se povećava privreda", objašnjava naš sagovornik.

"Jedna je reverzibilna hidrocentralna "Bistrica" da bismo mogli da akumuliramo sve što pravimo iz obnovljivih izvora i time diverzifikujemo snabdevanje našom energijom, ali i u budućnosti dobijemo jeftiniju i sigurnu energiju. Druga stvar u koju treba da ulažemo je "Đerdap 3" i to bi bio novi veliki izvor struje. I treća stvar je mini modularne nuklearne centrale, koje bi nam omogućavale da imamo dodatak u proizvodnji energije. Ove tri stvari su ogromne investicije, koje dostižu sedam, osam, pa i do 10 milijardi evra, zavisi od kapaciteta koji budemo radili. To je za svaku zemlju, pa i za našu, veliki novac i zato je bitno strateške planove na vreme i mislim da mi to dobro planiramo dugi niz godina. Predsednik Vučiće je i pričao o toj strategiji i fokusirao se na te tri stvari. Osim investicija, potrebni su nam naši stručni ljudi koji će time da upravljaju. Jako je važno da je prepoznata potreba da stvaranja novih kadrova za novo vreme. Bez svega ovoga bićemo poljoprivredna zemlja doveka. Naravno, važno je imati snažnu poljoprivredu za ishranu stanovništva, ali novac, bolji život i standard se prave razvojem industrije, a industrije nema bez energije", napominje Deđanski.