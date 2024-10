I dok on priča o sukobima i potencijalnom ratu, srpska strana govori o dijalogu i iznalaženje rešenja mirnim putem. Na to je u utorak u Ženevi ukazao i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić .

"On smatra da bi to za njega bilo od vitalnog interesa jer vidi da, kako vreme prolazi, Srbija i ekonomski, i vojno, i politički jača, što je nešto što ga i te kako zabrinjava, i zato pokušava da je ovako oslabi i na taj način se obračuna s njom. No, sumnjam da Kurti zaista nešto može da postigne takvom politikom. Treba pre svega biti svestan da i evropski zvaničnici dobro poznaju situaciju na Balkanu, da su i te kako upoznati s pozicijom Srbije i svime što Kurti radi, te ne treba očekivati da će tom kampanjom išta značajnije postići. Ipak, to ne znači da treba da se opustimo, već da se i te kako suprotstavljamo takvom narativu", kaže Graovac.