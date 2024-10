Programska menadžerka NVO Društvena inicijativa Milica Andrić Rakić ocenila je da glavni evropski posrednik Miroslav Lajčak pokušava da iskoristi uticaj SAD kako bi privolio Prištinu na povratak dijalogu, ali da će na to isključivo uticati nova evropska administracija i budući sastav vlade . U suprotnom, tvrdi, teško da se može očekivati promena kursa Prištine „što manje dijaloga, što više promene realnosti na terenu“.

„Dok ne vidimo sastav nove vlade u Prištini i ukoliko ne budemo imali vladu sa većom koalicijom, dakle vladu Samooredeljenja i neke veće političke partije, ne samo sa manjinama, zaista ne vidim da može da dođe do pomaka. Imaćemo zamrzavanje ove situacije do trenutka dok se ne promene političke okolnosti ili dok se vlasti u Prištini ne razuvere da ipak je dijalog način rešavanja ili pak ne dođe do neke velike eskalacije“, ističe Andrić Rakić za Kosovo onlajn.