BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je zajedno sa suprugom Tamarom prisustvovao testiranju nove deonice brze pruge od Novog Sada do Subotice.

- Imao sam danas teške razgovore sa MMF-om, ali smo na pravom putu, kazao je Vučić dodajući da je ovo test vožnja koju radi nemački Dojčeban. On se u jednom trenutku i našalio kad su flašice počele da se ruše pa rekao: Voz ide brže nego što su flaše navikle!

Printscreen Pink Test vožnja na brzoj pruzi do Subotice

- Mi smo u vozu videli Novosađane, Kineze i Ruse, više sam čuo ruski nego srpski... Prepoznali su me svi Kinezi i viču Vućići, Vućići, ispričao je anegdotu sa putovanja Sokolom od Beograda do Novog Sada.

- Menja se Srbija, nama ostaje da ubrzano rešavamo do Niša. Ja se nadam dobrim vestima u narednih 48 sati, ali ne smem mnogo informacija da iznosim da ne bih pokvario - istakao je Vučić koji je kazao i da će od Beograda do Subotice putovanje trajati sat i 10 minuta. Vožnja od Novog Sada do Subotice traje nešto više od 40 minuta.