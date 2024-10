SUBOTICA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao završne radove na staničnoj zgradi brze pruge u Subotici gde se osvrnuo i na razgovore s poljoprivrednicima, kojima država sada daje triput više nego što je to bilo ranije.

- Dolazimo do 7,3 odsto budžeta. Da li je to dobro, pa ja mislim da nije. Više dajemo za ratarstvo, a trebalo bi da dajemo više za stočarstvo. I smeta mi što ko god štrajkuje u ovoj zemlji, svi su na njihovoj strani. I kažu dajte im, dajte im... Od čega, ako nekome damo, moramo drugome uzeti. Pričate bajke svi zajedno, zato što se ne razumete u budžet, i ono čime država može ili ne može da raspolaže. Kažite mi od koga da uzmemo - pitao je on.