"Muka našeg naroda na KiM je ogromna i svaki sastanak koristim da našim sagovornicima približim kroz šta naš narod prolazi. Diplomatsku borbu smo odneli i na adrese koje su tradicionalno podržavale Prištinu. I u Vašingtonu i u Briselu danas znaju za zahtev Beograda na povratak na pređašnje stanje. To pre svega podrazumeva povratak Srba u policiju na severu KiM, održavanje izbora u opštinama na severu, a ne da ih vode ljudi koji imaju podršku 0,03 odsto građana, kao i da srpske sudije i tužioci dobiju svoje pozicije u sistemu. Nisam optimista po tom pitanju i mislim da će Kurtijev režim uvek tražiti način da zagorča život Srbima", objašnjava Đurić.

Ministar spoljnih poslova kaže da Kurti nije očekivao ovako snažan i promišljen otpor pre svega samih Srba sa KiM koji ne žele aparthejd koji sprovodi prištinski režim. Kada je reč o najavama da bi Priština mogla da ukine zabranu ulaska robe iz centralne Srbije, Đurić kaže da blokada Kurtijevog režima najviše pogađa one koji su najugroženiji.

"To je običan narod, i ovde nije reč o tome da li ćete da kupujete mleko 'kravicu' ili neko uvezeno ko zna odakle, već to dovodi i do zatvaranja prodavnica i gubitka radnih mesta", rekao je Đurić.