- Neće predsednik Vučić biti prisutan na Sednici, nisam uputila poziv predsedniku. Opozicija ne želi da bude prisutan. Ovlašćeni predlagač Danijela Nestorović ispred čitave opozicije, rekla je da nema potrebe i ne bi imalo smisla da predsednik Vučić dolazi, rekli su da je to suprotno ustavu, pa da dođe i sedi na balkonu, da im ne odgovara. Oni ne žele da suoče argumente sa predsednikom Vučićem. Oni očigledno to ne žele da ukrste argumente, legitimno. Neće biti predsednik. Lično mislim da bi bilo sramotno pozvati predsednika u Skupštinu za jedan ovakav predlog zakona koji je blamantan, koji iznosi neistine, lažne informacije, to bi bio dodatni nivo sramote da u to umešamo i predsednika Srbije. Biće ministarka Dubravka Đedović Handanović, nadam se i očekujem od opozicije da se uključi i čujemo sve što imaju da kažu, da i građani čuju pa da građani odluče i vide na čijoj su strani argumenti, ko se služi argumentima a ko informacijama iz "trećeg oka" i "zone sumraka".

- Koliko njima nije stalo do životne sredine videće se tokom ove debate, zato je jedva čekam. VIdeće građani da oni nemaju nameru da se bave zaštitom životne sredine. Postoji jedna stvar u tom predlogu koja pokazuje da njih baš briga za životnu sredinu, da je to njihova politička platforma, a to ćete saznati u ponedeljak. Stavili su nam svima, kao na dlanu, da ih ne zanima životna sredina i to su potpisali. Ovo što već najavljuju proteste, pokazuju kako gledaju parlamentarizam. Nije važno šta je u Skupštini, a oni su se vratili na predpolitičko društvo gde ne postoji Skupština, ako nemaju većinu oni idu na ulicu. Predlože zakon, ako ne uradite ono što kažu, bez obzira što nemaju većinu, oni će da maltretiraju građane. Koliko god teška i mučna debata bila, dobra stvar je što pokazuje političke kapacitete, demokratske kapacitete, nepoštovanje skupštine i parlamenta jer ako im se to ne sviđa idu u bornu na ulicu.