Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević rekao je da je rad prosvetnih radnika posebno vrednovan i da je povećanje plata za 12 odsto korektan i konstruktivan predlog. On je naveo da se niko sa prosvetarima ne inati, već da za svako povećanje zarada mora da postoji ekonomsko pokriće i da bude u okviru državnog budžeta.

Podsetimo, četiri prosvetna sindikata organizovala su u sredu protestno okupljanje u Beogradu i obustavu rada u jednom broju škola, tražeći pored ostalog da se plate početnika u prosveti izjednače sa republičkim prosekom. Zbog toga jedan deo škola nije radio, jedan je radio skraćeno, dok su neke škole radile normalno.

Predstavnici sindikata su tada razgovarali sa premijerom Vučevićem, ali im je saopšteno da nema bolje ponude od januarske povišice od 12 odsto. Sindikati, međutim, nisu pristali na to da povišica ne bude jednaka za sve zaposlene u školama.

"Nema tog pritiska koji može da dovede do većeg izdvajanja, zato što nema prostora za veća izdvajanja. Rasturićemo državu, rasturićemo ekonomiju države. Kako da kažemo da nam ne treba vojska, zdravstvo ili infrastruktura? Da od toga treba da odustanemo? Na taj način ćemo da zaustavimo rast BDP, iz toga vam rastu plate i penzije i napravićemo dupli problem", rekao je Vučević.

Kaže da je do sada vodio četiri ili pet rundi razgovora sa sindikatima u prosveti, da je Vlada Srbije pokazala brigu za prosvetu i da mu nije drago da čuje da nemaju sluha ili da imaju negativan odnos prema prosveti generalno.

"Ako kažemo da će svuda u javnom sektoru plate da rastu osam odsto u 2025. godini, a da predviđamo rast za učiteljice, nastavnike, profesore i vaspitačice u vrtićima i žene i medicinske sestre, koje rade u jasnim grupama, od 12 odsto, ne bih rekao da je to nekorektno. Ne bih mogao da kažem i da to nije znak pažnje ili brige države prema prosveti. Takođe, tu postoji i ideja izmene Krivičnog zakona gde će posebno da se tretira, inkriminiše, krivično delo napada na prosvetne i zdravstvene radnike. To nešto znači'", rekao je.

"Početna plata u januaru može da bude 97.000 dinara"

Kako je obasnio na ovaj način se rešava statsu učiteljice i razrednog starešine u pogledu koeficijenta, kao i pitanje ljudi koji su do sada radili na određeno vreme a imali su dovoljan fond časova.

"Mi nismo samo došli do toga da u ovom trenutku država može, a da ne ugrozimo ekonomski državu, da početna plata u prosveti bude prosečna zarada u Republici. Međutim, možemo da početna plata u prosveti bude 97.000 dinara u januaru 2025. godine, što je negde 0,93-0,94 procenata od prosečne zarade. Ne govorimo o prosečnoj zaradi u prosveti, ona je veća. Govorim da prvi dan kada se neko zaposli na primer kao vaspitačica u vrtiću, učiteljica ili nastavnik, kreće sa platom od 97.000 dinara", objašnjava Vučević.

Kaže da je nakon razgovora sa predsednikom Srbije i ministrom finasija, spreman da u pregovorima sa MMF-om pregovara za još jedno jednokratno novčano povećanje za sve zaposlene u prosveti. Međutim, kako dodaje, to je ono što se ne poklapa sa zahtevima sindikata.

"Kada ja izađem s tim predlogom i kažem to, oni će da poruče da je to nešto što njih ne trangira i da sutra svakako imaju nulu. Onda na taj način šaljete poruku Vladi Srbije da vas ne interesuju predlozi. To onda nije socijalno-ekonomski dijalog, to je onda nametanje uslova ili ultimatuma", rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, inflacija ove godine neće preći 4,7 odsto, a rast BDP-a je projektovan između 3,8 i 4 odsto.

"To znači da ćemo mi biti za oko 3,8 odsto bogatiji u odnosu na prethodnu godinu. Prosvetari su uvek dobrodošli da razgovaramo. Ne mogu da kažem da su oni nekorektni u tim sastancima, pričamo vrlo konstruktivno. Međutim, to su pare koje mi njima nudimo i to je to. Nema neograničenih para. Ne možemo na primer da smanjimo naoružanje ili da nekome uskratimo nešto. O sivma mora da brinemo jednako", rekao je Vučević.