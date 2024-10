- Jesu oni svi ludi ili šta? Jesu oni... Bolje da ne pitam, htedoh da pitam nešto što deca danas pitaju. Trudim se da budem korektan. Nisu mene vodali kao mečku po različitim centrima u drugim državama da budem njihov potrčko i agent, nego baš tog Aleksića. Rio Tinto su doveli oni. Možda su njima neke pare davali. Sve ono što nisu ni pomislili da rade i urade, mi radimo. On ni na karti ne zna da pokaže Papua Novu Gvineju. Radili smo sa ljudima iz Papua Nove Gvineje po različitim međunarodnim pitanjima, razgovarao sam i sa njihovim premijerom. Što je tikva praznija to je bezobraznija. To je pitanje i oko ovog sa Šolcom, biću i sedmog i 14. sa Šolcom, biću i sa Makronom. Sastaću se sa do 50 svetskih lidera u mesec dana. Oni da su mi rekli da me žele u skupštini, sve bih otkazao i došao. Oni su mucajući rekli, samo ne, ne, nemojte njega.