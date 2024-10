- Rekao bih da je to jedan od najmračnijih datuma u kompletnoj srpskoj istoriji, da se desilo nešto što je bilo neviđeno svetskim razmerama, da je izvršena prva uspešna mafijaška revolucija u istoriji čovečanstva. Videli smo da to nije samo mafijaška, nego i revolucija stranih agentura koja je bila finansirana Amerikanaca i zapada. Svedočenjem Velimira Ilića, jednog od vođa te revolucije, ogromne pare su Amerikance davali, koje su iz Budimpešte ručno nošene za Beograd, oni taj novac nisu ni brojali, samo su ih trpali u džakove. Dakle, to je bio veoma neugodan i neprijatan događaj i štetan po srpski narod i državu. Najgori su došli na vlast. Sada govore da je tada došlo do demokratskih promena, da je Đinđić formirao prvu demokratsku vladu, a to nije istina, ta vlada je bila najnedemokratskija. Nikada ranije se nije desilo da vladajuća klika izbaci iz skupštine poslanike najveće stranke u svojoj koaliciji. Zatim je Đinđić izvršio državni udar 2001. godine na Vidovdan, a Vlada Srbije je izglasala da se Milošević isporuči tribunalu u Hagu, to je bilo protivustavno i samo je jedan narodni poslanik glasao protiv te odluke, a to je bio Obren Joksimović. To je tamna mrlja koja se ne može izbrisati u istoriji.