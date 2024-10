"To je kao kad iz beton lige uđete u prvu ligu. Sada se takmičimo s najboljima . Srbija više nije zemlja u razvoju, sada smo u grupi zemalja koje su razvijene i stabilne. Ovo otvara poglavlje ubrzanog daljeg rasta, privlačenje investitora, veće plate, veće penzije. Od 2018. pa do danas smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Da kažem mladim ljudima da je ovo najveći i najbolji signal: ostanite u Srbiji. Od danas razgovaramo o Srbiji koja je zemlja potencijala, budućnosti", naglasio je Mali.

"To će samo po sebi značiti niže i povoljnije uslove zaduživanja i znak je za buduće investitore da smo sigurni za ulaganja. Može se reći da sad imamo papir na kojem piše da imamo renome, rejting i poziciju kojoj se veruje, što znači da Srbija postaje još atraktivnija investiciona destinaciju. Mi smo u ovom trenutku izuzetak, jer su sve zemlje sa rejtingom već u EU. Presedan smo i po mnogo čemu, na primer po tome što smo dobili rejting, a imamo formalno aranžman sa MMF. Mislim da to nikad u istoriji nijedna zemlja nije uradila. Sada će ovo pomoći i MMF da se pozicionira kao neko ko je u stanju da pomogne drugim zemljama čak do segmenta da im pruži dostizanje investicionog rejtinga. To nikad nije bio slučaj, jer oni obično dolaze kad je kritično u ekonomiji. Ovde je saradnja bila na mnogo višem nivou. Tako da i po tom osnovu je dostignuta neka posebnost i neki kvalitet koji nije ranije viđen. Nijedna zemlja nije imala takvo iskustvo, čak ni sam MMF", zaključio je Nikolić.