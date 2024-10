"Da sve to uradite za praktično 11 godina, to je ja mislim nezabeleženo u ekonomskoj istoriji, ali je samo potvrda svega onoga što smo radili poslednjih 10 godina i, svakako, pre svega vizije predsednika Srbije Aleksandra Vučića od trenutka kada je postao predsednik Vlade 2014. godine i krenuo u one izuzetno teške i nepopularne mere fiskalne konsolidacije", rekla je Brnabić. Istakla je da je dobijanje investicionog rejtinga rezultat tog napornog rada i vere u Srbiju.