- Ako se vratimo u 2012. godinu, setite se JATA, preduzeća koje je imalo velike probleme. Sada stojimo pored novog aviona koji će nam koristti za letove kako do Njujorka i Čikaga, tako i do Kine do Guanžua i Šangaja. Pogledajte koliko se naša avio-kompanija promenila. U floti Er Srbije biće 29 aviona. Trebalo je puino hrabrosti da donesemo teške mere fiskalne konsolidacije, da JAT pretvorimo u najsupešniju i najbrže rastuću avio-kompaniju. To je doprinelo promene imidžu naše zemlje. Ovaj avion je u objama i dizajnu EKSPA, leteće i u Kinu, Zapad i na istok. Ovaj avion nosi poruku Dođite u Beograd u centar sveta 2027 godine. Očekujemo preko 3 miliona posetilaca - rekao je Mali.