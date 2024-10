- Ovo je mesto, tuge, bola. Moramo o stradanju da pričamo jer niko drugi to neće činiti osim nas. Danas bi mnogi voleli da se o ovom ne priča, da naše žrtve nisu vredne pomena, hoće da nas ubede da se one nisu ni desile . Nameće nam se narativ da smo mi narod dželat, a zapravo smo narod žrtva - rekao je Vučević, prilikom obeležavanja Dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja na stratištu u Jajincima.

On je rekao da je namački okupator, u Drugom svetskom ratu, odredio prostor u Jajincima za pogubljenja, kako procene ukazuju, više od 80 000 ljudi.

-Pre nekoliko godina najveće gubilište u Srbiji predato je na upravljanje Muzeju žrtvama genocida. Zahvaljujući naporu zaposlenih, podršci predsednika Republike i Vlade i danas se vrše proučavanja ovog zločina. Sa pozicije predsednika Vlade poručujem da ćemo učiniti sve da se na dostojanstven način čuva sećanje na stradalnike sa ovog mesta i da će se ovo mesto sećanja, tuge i bola, mesto opomene i kolektivne savesti. Mi moramo biti ti koji će učiti našu decu da ovde leže naši preci, naši rođaci, naša krv. Niko drugi to neće učiniti osim nas. I danas bi mnogi voleli da se o tome ne priča, da naše žrtve nisu vredne pomena. Hoće da nas ubede da se to nije desilo, nameće nam se narativ da smo narod dželata, a mi smo narod žrtva, kad i po zvaničnom naređenju naših sto života je vredelo jedan nacistički. Masovno ubijanje i zatiranje Srba i danas predstavljaju lekciju za celo čovečanstvo. Neka ovo masovno gubilište služi kao otrežnjujuća misao za sve one koji sanjaju i novim ratovima i progonima. Neka ovde i naša savest bude uzvišena i dostojna da čuvajući sećanje na sve nevine stradalnike, čuvamo mir i našu svetu slobodu koja je jedino garant da se ovi užasi nikada ne ponove. Neka je večno pamćenje i slava svim ubijenim u Jajincima.