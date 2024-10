Brza pruga od Beograda do Subotice, čija će deonica od Novog Sada do Subotice biti puštena u saobraćaj 24. novembra, važna je jer pokazuje ulazak Srbije u red tehnološki razvijenih zemalja, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Naveo je da će deonica od Novog Sada do Subotice, duga 108,1 kilometar, do 24. novembra dobiti sve potrebne sertifikate, a već 20 novembra biće izdata i upotrebna dozvola.

Vesić je rekao i da bi brza pruga do srpsko-mađarske granice do Budimpešte trebalo da bude završena do kraja 2026. godine.