- Plata učitelja i razrednog starešine biće 103.879, to je osnovna plata. Da li je to dovoljno? Nije nikad i to je dobro, da ljudi žele i osećaju da je država snažna i da želi više. Samo moramo da budemo fer prema sebi i kažemo šta je velika stvar, a šta može da bude bolje. Razlika u platama je između 120 i 125 odsto, koliko je standard bolji i veći.

- To je toliko glupo, besmisleno i bezobrazno da nemam reči. Oni koji su davali plate od 40.000 dinara, ti im valjda najbolje misle. Država mora da pokaže svoju ozbiljnost, snagu. Mi smo im povećali 50 odsto plate u odnosu na sve druge u javnom sektoru, sad da li smo u pravu ili nismo, imali smo različita mišljenja. A to da će neko da postigne nešto ako će da demonstrira — neće. Prosvetari su u pravu i zaslužuju izvinjenje, to će biti završeno do kraja godine - rekao je.