Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u večerašnjem obraćanju govorio je i o važnom projektu za Srbiju i Mađarsku.

Gosti emisije "Hit tvit" na RTV Pink su i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis i istoričar Goran Šarić.

- To je važno za sve nas. Neće biti lako da izdržimo sve projekte to mnogo košta. Banatska pruga košta milijardu, ali do sada smo izdržali. Važno je da sve što smo zamisliti do Expa 2027. i završimo - rekao je Vučić i dodao da je narod navikao na ovakve vesti, iako to baš i nije tako pogotovo ako se uzme situacija do 2012. godine.

"Ozbiljna investicija"

Od Beograda do Budimpešte stizaće se za 2 sata i 40 minuta, na šta je Marina Papadakis rekla da je to ogromna investicija koja zahteva hrabrost i investiciju. Dodala je da je kao student putovala od Beograda do Sremske Mitrovice po 3, 4 sata. Dodaje da joj nije neverovatno što se to događa, kaže da samo može da kaže "konačno".

- To je ulaganje za godine i decenije koje dolaze. Brži prevoz putnika, za sve nas to znači, ali i robe. Ubrazavaju se procedure izvoza i za orivredu postaje sve efikasnije. Nije neverovatno jer se to u Evropi već dešava, ali evo neko je i kod nas morao da preuzme taj projekat izgradnje pruga - kazala je Papadakisova.

"Krali su kablove..."

Šarić kaže kako Hrvati još uvek nemaju takve pruge.

- Stvarno nisam verovao, delovalo mi je da će to zauvek tako da ostane. Danas je situacija potpuno drugačija. Izgleda nadrealno, ali je tako - naveo je Šarić.

Vučić je rekao da je svojevremeno nuđeno Hrvatima da rade zajedno, te da će glavni put Srbije ići preko Mađarske do Beča, ali da će i brza pruga do Šida bit izgrađena, te da će se spojiti i sa Dubrovnikom i Zagrebom. Dodao je da je urađena najmodernija železnička stanica u Prokopu. Takođe, i glavna autobuska stanica u Beogradu, premeštena je i više se neće uvlačiti u centar grada - podsetio je Vučić.

- Toliko je uredno i čisto, kao da ste u Švajcarskoj. Imam dobru vest, stalno su nam krali kablove, što je usporavalo voz, ali od danas ponovo ide 200 na sat - rekao je Vučić.

