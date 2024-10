- Neću govoriti osam minuta, neće mi toliko trebati. Mislim da je ovo velika šansa da se pridružimo ovoj velikoj alijansi. Kada govorimo o sjajnim šansama, moramo pričati o velikim izazovima pred nama. Moramo govoriti i o viziji i podršci našem narodu. Nedavno sam razgovarao sa kancelarom Šolcom o tome, nije samo pitanje rudarenja, već zajedničke budućnosti i načinu upotrebe litijuma - rekao je on.

Vučić naglašava da je to i pitanje baterija, fabrika, kao i pitanja da li imamo više sirovina i ruda.

- Svi će se uskoro suočavati sa manjkom električne energije. To je problem svih zemalja. Veštačka inteligencija i potrošnja struje moraju nas pripremiti za to. Važno je da definišemo način kako ćemo to uraditi. Moramo se boriti protiv siromaštva, da naše narode učinimo bogatijim. Da napravimo bolje okruženje za sve u regionu i za političke razgovore, i da izbegnemo moguće sukobe - kazao je predsednik.