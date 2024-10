"Mi ćemo jasno reći u raspravi da iskopavanje litijuma nedvosmisleno donosi ekonomsku korist koja će biti na korist svih građana. Iskopavanje litijuma možemo podržati ukoliko oni koji će se možda jednoga dana baviti rudarenjem litijuma, udovolje svim propisima zaštite životne sredine i zdravlja. Ukoliko odluka vlasti bude pozitivna, do same investicije, odnosno iskopavanja mogu da prođu i godine", naveo je Pastor.

"Mi smo sada u toj najranijoj fazi gde autori izmene krivičnog zakona smatraju da do 15.000 dinara 'može da se krade' i da do te vrednosti ne ide postupak iz tužilaštva, već da oštećeni sam tuži počinioca. Cilj SVM je da u pogledu krađe treba da postoji nulta tolerancija, da tužilaštvo treba da reaguje na sve krađe, jer je to zadatak države. Mi ćemo se boriti za to", naveo je Pastor.