- Da razgovarao sam sa gospodinom Milatovićem. On je kao domaćin zamolio da mu vratim uslugu za vreme kada je boravio u Beogradu kada sam mislio da je važno da budemo svi zajedno na okupu povodom Otvorenog Balkana, zato ću se ja bez obzira na svoju nameru da nekim političarima iz prošlosti poput Mila Đukanovića žestoko odgovorim, ostaviti ovoga puta u prošlosti pošto im je jedina municija kada imaju nešto da izgovore protiv Aleksandra Vučića jer se drugom politikom i ne bave. A to što je Srbija jedina tema i njen vožd, pod znacima navoda, a taj sam ja i to svakog bogovetnog dana već godinama, to govori o nedostatku spopstvenih tema, o tome kako neki misle da je to uvek dovoljan razlog napasti predsednika Srbije ili napasti Srbiju, a da prva i druga familija mogu da ostanu na vlasti. Postaviću pitanje, a šta je to Srbija učinila protiv Crne Gore? Jel Srbija uzela 14 odsto teritorije Crnoj Gori, jel glasala negde da se uzme 14 odsto teritorije Crnoj Gori? Jel se desilo to negde, nekada? Koliko znam nije. Da li Srbija poštuje Međunarodno pravne norme, rezoluciju UN i povelju UN - poštuje. Jel Crna Gora poštuje? A što ne poštuje Rezoiluciju 1244?