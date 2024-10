"Sama činjenica da je zabrana uklonjena samo na prelazu Merdare govori o tome da se Kurti poslužio svojevrsnom prevarom. Namerno su sačuvana ograničenja koja ne samo da umanjuju korist za srpske firme i opštine gde većinski žive Srbi već Kurtiju služe da bi umanjio negativne reakcije javnosti u predizbornoj kampanji. Njegovi glavni, možda i jedini argumenti za pridobijanje glasova jesu vezani za pritisak na Srbe. Zabrana za srpsku robu je samo jedan segment toga i čak ni to nije ukinuto do kraja. Ovo je trik kojim on zamazuje oči javnosti, jer želi da prikaže kako se ne konfrontira zapadnim saveznicima, ali zadržava pritisak na srpsku zajednicu. Kurti je procenio šta mu donosi manju štetu i ustuknuo je samo onoliko koliko mora", ocenjuje naš sagovornik.