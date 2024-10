- Kažete da je ovaj zakon koji ste preložili borba vaše generacije. Ja verujem da za vas to jeste i ta borba govori o vama. Kada ste podnosili zahtev za dnevni red, od dve tačke, jednu tačku dnevnog reda ste zaboravili! Dakle, 50 odsto ste zaboravili u borbi vaše generacije. Toliko ste borbeni, toliko ste površni, toliko ste aljkavi i toliko vam u stvari nije ni stalo do ovoga. To je prva stvar. Drugo, ja na vašem mestu ne bih toliko govorila da je ovo borba moje generacije, jer su građani mogli da vide da dva dana zaredom niste bili u stanju da obezbedite kvorum. Da dva dana svi vaši poslanici nisu mogli da se skupe u 10 časova ujutru, a bogami ni u 11 da počnemo ovu raspravu. Tako se vi odnosite prema borbama vaše generacije. A kako li se tek odnosite prema borbama koje nisu borbe vaše generacije - upitala je Brnabić.

- Od vas smo čuli najmanje dve užasne neistine. Prva, da Evropa nema nijednu rafineriju litijuma. Da vam kažem, 18. septembra je otvorena prva rafinerija litijuma u Nemačkoj. Druga neistina je zaključak SANU, nije vas sramota da 10. put govorite neistinu o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Citiraću vam ponovo akademika Vladicu Cvetkovića, koji je rekao – sve što sam do sada izjavio svodi se na moje tvrdnje da javne rasprave o projektu Jadar nije bilo i da se dogodilo prekomerno zastrašivanje građana. Simpozijum u SANU nije bio javna rasprava, takvih skupova bilo je na stotine do sada u akademiji. Većina se bavila temama važnim za društvo, ali nijedan skup nije bio zloupotrebljavan kao ovaj za zasenivanje nestručne javnosti kao što se to radi sa projektom Jadar. Ukoliko neko izvan akademske zajendica kaže da je u SANU završena javna rasprava o projektu Jadar ili je naivan ili je bezobrazan. Ako to izjavi doktor nauka, onda je po sredi samo ovo drugo. A vi ste onda, gospodine Aleksiću, pretpostavljam naivni pošto doktor nauka niste - poručila je Brnabić Aleksiću.