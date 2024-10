To je pravo lice režima Aljbina Kurtija, ogoljena mržnja i zatiranje svega srpskog na Kosovu i Metohiji, a ako krene u realizaciju svog nauma, to će dovesti do novog talasa iseljavanja Srba sa ovih prostora, posebno opštine iz Leposavić. Zato on nema šta ni danas da traži u Leposaviću, i najavljuje nekakva porodilišta, jer on gde god dođe, donosi samo nesreću srpskom narodu. Srbi imaju svoja porodilišta i svoje bolnice.