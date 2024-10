- U našem kolektivnom pamćenju i diskursu, malo je svesti o velikim i svetski značajnim događajima, koji su potekli iz našeg naroda. To konstatujem sa žaljenjem, ali i sa velikom željom da tu praksu promenimo. Jer to da smo znali i da smo cenili takve pojave, znali bismo značaj sopstvene istorije, ljudi. To saznanje ključno je za svest o sopstvenoj moći, o našoj narodnoj državnoj moći. Uverenje o moći davalo nam je snagu da preživimo teške istorijske etape.