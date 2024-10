- Razgovarali smo o poštovanju principa teritorijalnog integriteta Ukrajine, i na držanje tih principa, nekada odgovara da to poštuje a nekad se udalji. Slučaj Srbije je pravi primer za to, ne mislimo svi isto. Gde i dalje imamo na svojoj strani Povelju UN i Rezoluciji 1244, ali mnogi ne žele toga da se drže, ali važno je da smo uspostavili mir, smatram da je mir neophodno postići, i mislim da je važno što smo razgovarali o evropskom putu svih naših zemalja.

- Baš me briga koga je kupio Rio Tinto, da li Arkadijus, ili Arkadijus Rio Tinto, to su njihove stvari. Što se tiče rebalansa hrvatskog budžeta, nemam ništa protiv, imaju pravo da donose sami odluke. Svako se naoružava u skladu sa potrebama, što smatraju da im je važno i ne vidim problem u tome. Niti vidim opasnost od izbijanja sukoba između nas.

- Promenjen je član i podstiču se zemlje da se usklade sa merama EU. Srbija, to je ono što smo izmenili, tri-četiri stvari i to je bila jedna od stvari, Srbija poštuje svoju politiku — i nastaviće da vodi nezavisnu, slobodnu i slobodarsku politiku. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ćemo istovremeno ostati bez uvođenja sankcija Rusiji. To je naša politika - dodao je.