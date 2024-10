- Promenjen je član i podstiču se zemlje da se usklade sa merama EU. Srbija, to je ono što smo izmenili, tri-četiri stvari i to je bila jedna od stvari, Srbija poštuje svoju politiku — i nastaviće da vodi nezavisnu, slobodnu i slobodarsku politiku. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ćemo istovremeno ostati bez uvođenja sankcija Rusiji. To je naša politika - rekao je Vučić.