Portret je karakterističan po tome što je izrađen crnom kredom na papiru, što predstavlja nesvakidašnji pristup u opusu ovog slavnog srpskog slikara. Delo dimenzija 20x15,2 cm, sa monogramom umetnika do sada se nalazilo u privatnoj kolekciji. U dogovoru sa Ministarstvom kulture Republike Srbije, na čelu sa ministrom Nikolom Selakovićem, Fondacija "Za srpski narod i državu" je ovo umetničko delo donirala Muzeju Jugoslavije, gde će biti uvršteno u stalnu postavku, dok će na ovoj izložbi biti zajedno sa radom Paje Jovanovića, koji je slikao kralja Aleksandra, tehnikom ulje na platnu.

”Činjenica da je ovo prva izložba koji organizuje Muzej Jugoslavije koja je posvećena kralju Aleksandru, ovako jezgrovita nakon 1945. govori koliko njegovu ličnost do dana današnjeg, nismo bili u stanju da kao narod, društvo i država razumemo” rekao je ministar kulture Nikola Selaković.

”Ako smo se o nekog vladara, vojskovođu i junaka kao narod, kao održava ogrešili u 20. veku, onda je to svakako, van svake sumnje kralj Aleksandar I Karađorđević. Ako je neko bio surovo brisan komunističkom gumicom, onda je to on. Ispirali su nam i udžbenike, i ne samo mozak, već dušu i srce, pokušavajući da naprave jednu rupu, jedan vakum, zbog onoga što jesmo, kako bi osporili našu državnost, duhovnost i oslobodilački duh”, zaključio je premijer Miloš Vučević.