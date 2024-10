Ekskluzivni intervju, samo za Kurir, dao je Aleksandar Kasanof, zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan koji je juče doputovao u prvu posetu Srbiji. Između ostalog, novi američki izaslanik za Balkan i naslednik Gabrijela Eskobara, pričao je o odnosima Srbije i Amerike, Kosovu, ali i o Bliskom istoku i Ukrajini i kako će se odvijati izbori u Americi.

Ekskluzivni intervju sa Aleksandrom Kasanofom obavila je novinarka Kurir televizije Jelena Pejović za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji. Razgovor je obavljen u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", koja je pre skoro 100 godina izgrađena zahvaljujući inicijativi srpskog naučnika Mihajla Pupina i novcem američkog industrijalca Endrua Karnegija.

- Pre svega, zadovoljstvo mi je što sam ovde i što imamo mogućnost da razgovaramo. U Vašingtonu mi vidimo jedinstvenu priliku koja je pred čitavim regionom Zapadnog Balkana, ovo je prilika za dalju integraciju u evroatlantske strukture, a posebno sa EU, ovo je prilika za Srbiju i za njene susede, a smatramo da je izuzetno važno iskoristiti tu priliku jer nudi perspektivu mnogo toga za narod regiona, ali i velike ekonomske mogućnosti, kao i jaču demokratiju i razne slobode koje su izuzetno važne. Ono što je najvažnije, smatramo da to nudi jedinstvenu priliku da se zaboravi prošlost, ratovi devedesetih i nacionalizam i sve ono što je on uradio u ovom regionu. Ovo je sjajno vreme da se iskoristi ta mogćunost, reformska agenda, koja se nalazi pred svim zemljama, uključujući Srbiju i da se ide napred ka putu evrointegracija - započeo je Kasanof.

Kasanof se osvnruo na dalje pregovore što se tiče prištinske strane i sankcije pod kojima se nalazi Aljbin Kurti zbog jednostranih poteza:

- Nadam se, upravo zbog toga što znamo da je situacija teška, moramo da nastavimo da radimo na tome, da se ostvari napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Izuzetno je važno da pronađemo način da idemo napred u tom dijalogu kako bismo mogli da napredujemo prema miru, osećaju spokoja i normalnosti između Kosova i Srbije.

Dve neuralgične tačke regiona su Bosna i Hercegovina i Kosovo, pa je Kasanof odgonetnuo da li vidi mogućnost prelivanja konflikta na naš region:

- Nažalost, istorija nas uči da se sukobi mogu preliti uprkos tome što se trudimo da ih sprečimo, međutim, to je deo razloga moje posete ovom regionu, dakle razgovaram sa vladama u Sarajevu, Beogradu i Prištini koja je moja sledeća stanica. Cilj je da radimo zajedno, da sprečimo mogućnost sukoba i da zaista iskoristimo ovaj trenutak, odnosno da okrenemo stranicu u odnosu sa loše epizode iz prošlosti, te da sprečimo da se sukob prelije.

U trenucima kada je gotovo čitava Zapadna Evropa na putu ka brzoj energetskoj diverzifikaciji, Kasanof se osvrnuo na važnost da i Srbija bude na tom putu:

- To je veoma važno, Srbija je uradila veliki posao u svom energetskom sektoru i delom zbog toga smo pre par nedelja potpisali međuvladin Sporazum o energiji sa Srbijom. Mi podržavamo napore srpske vlade na diverzifikaciji snabdevanja energijom. Napomenuo bih, iako to tehnički nije povezano sa energijom, da rudnik litijuma u Jadru nudi ogroman potencijal, ne samo za Srbiju, već i za Evropu.

Videli smo da se Volodimir Zelenski u Americi sastao sa oba predsednička kandidata, pa je Kasanof odgovorio da li vidi naznake postizanja mirovnog dogovora, ako uzmemo u obzir da su SAD odlučile da pošalju novi paket pomoći Ukrajini.

- Rekao bih da smo fokusirani na to da pomažemo Ukrajini da se brani, to je primarni cilj Bajdenove administracije. Bajden i državni sekretar Blinken su tu bili veoma jasni, moramo da obezbedimo da Ukrajina može da se brani, tako da bude u stanju da odluči, kada ona želi i na koji način, ide napred i da Rusija to ne može da diktira putem ratnih sredstava. Od 2022. godine uputili smo više od 99 milijardi pomoći Ukrajini i trudićemo se da oni uvek imaju ono što je potrebno da se odbrane i da budu u najboljoj mogućoj situaciju koja im je potrebna da bi odlučili o svojoj budućnosti. Mi ne možemo da odlučujemo o budućnosti Ukrajine bez nje, a izuzetno je važno da nastavimo da šaljemo pomoć koja im je potrebna, tako da mogu samostalno da donose odluke - rekao je Kasanof, pa je odgovorio koja je to najbolja situacija za Ukrajinu nakon tri i po godine:

- Za nas ono što je važno jeste da Ukrajina za sebe definiše koji su joj ciljevi, a to i rade predsednik Zelenski i njegova vlada, te da sami definišu kako izgleda put prema miru, i to sprovode, a razgovaraju sa našom vladom i drugim vladama na toj viziji, a to ne bi trebalo da im se nameće, da im se preti. Zbog toga se vraćam na ono što sam rekao, da Ukrajina može da se brani, da bude u najboljoj situacjii da definiše put sama za sebe.

Kasanof se osvrnuo na situaciju na Bliskom istoku, s obzirom na to da kada govorimo o Izraelu svima je jasna nedvosmslena podrška SAD, ali stiče se utisak da američka administracija ne može da predvidi poteze Natanjahua

- Izrael ima pravo da se brani i mi podržavamo to pravo, državni sekretar i predsednik su tu bili veoma jasno, Izrael se našao napadnut i mi im pomažemo da se brane i mi to podržavamo, a to ne znači da nema mesta diplomatiji, mi radimo na tim rešenjima. U međuvremenu, kao što je Bajden rekao, podržavaćemo Izrael.

Kasanof se dotakao i predsedničkih izbora u SAD, kao i to da li bi ishod mogao da utiča na odnos Amerike prema Ukrajini:

- Podjednako sam fasciniran našom izbornom politikom, ovo je važan period koji nam predstoji. Naravno, ne mogu da komentarišem šta će se desiti na političkom planu, ali mogu da vam kažem da SAD vode spoljnu politiku u skladu sa svojim nacionalnim interesom, a oni se suštinski neće promeniti u toj meri da to utiče na situaciju dramatičkih promena. Američka demokratija je izuzetno važna za američki narod, a period koji slede je uzbudljiv.

