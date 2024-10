screenshot Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa podsekretarom SAD za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Hozeom Fernandezom. Nakon sastanka sa Fernandezom predsednik Vučić i Fernandez su se obradili javnosti.

Vučić se zahvalio gostu na poseti Srbiji, i obavestio je građane da je to velika čast i privilegija, i prilika da razgovaramo o ekonomskoj saradnji.

- Imali smo dobar, dug i sadržajan razgovor. Naša ekonomska saradnja sa SAD, bez obzira na distancu između naših zemalja značajno napreduje i višestruko je uvećana. Očekujem da pređe 1,4 milijarde dolara. Sledeće nedelje ćemo potpisati veoma značajan energetski ugovor, koji će u budućnosti značiti mnogo za našu zemlju - naglasio je on.

Potpisan je i dogovor o strateškoj saradnji u oblasti energetike, i da je razgovarano i o uvođenju 5G mreže u Srbiji, kao i o zaštiti podataka.

- Pošto smo deo zajedničke alijanse koje čini EU i druge razvijene zemlje i zemlje u razvoju, pričali smo o korišćenju mineralnih sirovina i litijumu, i ja sam rekao da ćemo konačnu odluku doneti kada sagledamo sve studije. Verujem da uz podršku i pomoć SAD možemo omogućiti najvišu zaštitu ljudi i životne sredine. Postojanje mineralnih sirovina na teritoriji Srbije je uslov za dalji razvoj naše zemlje - rekao je predsednik.

Vučić naglašava da SAD ima odličnu saradnju sa Telekomom, i da će EKSIM banka uložiti 50 miliona evra u srpsku kompaniju.

- Sve je to vezano za ključne dve reči kada govorimo o mineralnim sirovinama - to su nauka i činjenice. Ništa ne sme da se zasniva na teorijama zavere, već samo na naučnim činjenicama. Mi sve ovo radimo za rast ekonomije, očekujemo da stopa rasta, uprkos suši, bude veća od 4 odsto. Važno je da idemo stepenik po stepenik napred, a ne da očekujemo da se sve nastavi samo od sebe - kaže on.

Obraćanje Hozea Fernandeza

Fernandez je rekao da je srećan što je prvi put u Srbiji, i to nakon što je zemlja dobila investicioni rejting.

- Dolazim u vreme kada se očekuje da Srbija dvostruko raste, u odnosu na evropsku ekonomiju. Srećan sam što sam ovde i vidim da se ne razvija samo ekonomija, već se fokusira na industrije budućnosti i na tehnologije. Drago nam je da sarađujemo sa konstruktivnom Srbijom. Srbija je ključni partner u mnogim važnim pitanjima u regioni - naglasio je on.

Dodaje da se Srbija pridružila alijansi za mineralnu bezbednost, i kaže da će Srbija raditi sa partnerima širom sveta.

- To su 14 zemalja i EU, kako bi se razvili održivi lanci nabavke. Pričali smo pre dve nedelje, na forumu za mineralnu bezbednost, o projektu Jadar. Pozdravljamo javnu raspravu, i želimo da vidimo kako Amerika može da doprinese raspravi, koja se mora zasnivati na nauci i činjenicama. Mi smatramo da ulaganje u važne minerale možda doneti dobrobit za zajednice, i da poštuje visoke standarde zaštite životne sredine. Ako se to uradi kako treba, to će pomoći svima - rekao je Fernandez.

Kazao je da se moramo baviti i egzistencijalnim problemima, u čemu će pomoći savremene zelene tehnologije.

- Svetu je potrebno 42 puta više litijuma, ako hoćemo da dostignemo ciljeve čiste energije. To je izazov, ali i prilika. Ovo će doneti benefite i Srbiji i zemljama koje se suočavaju sa klimatskim izazovima. Mi podržavamo zalaganja Srbije da razvije svoju ekonomiju. Itekako pozdravljam priliku da se sretnem sa vladinim zvaničnicima, a posebno sam počastvovan što sam razgovarao sa predsednikom - rekao je on.

Odgovori na pitanja novinara

Fernandez kaže da dolazi iz sveta privatnog biznisa, i da je ranije radio na Vol Stritu.

- Kada dobijete investicioni rejting je ogromna stvar. Zemlje širom sveta rade mnogo da bi se tako plasirali. Većina investitora ne želi da ulaže u zemlje koje nemaju rejting. To utiče i da vaše kamatne stope idu dole, to se smanjuje zato što se i rizik smanjuje - rekao je američki zvaničnik.

Kaže da se nada da Amerika može igrati pozitivnu ulogu u jačanju srpske ekonomije.

Vučić je ispravio Fernandeza, i kaže da je u Španiji stopa rasta dva odsto, dok je to na nivou EU oko 0,7 odsto.

- To znači da će naša stopa rasta biti pet puta veća nego u EU. Hoze je bolje nego ja objasnio šta je investicioni rejting. To je naša slika, kao pasoš u koju pogleda svako ko dolazi u Srbiju. Kada vide da je Standard i Purs dao rejting, a verujem da će to uraditi uskoro i Mudis i Fič, svi vide da imamo stabilne javne finansije, da nemamo problema sa javnim dugom, tako da su to velike stvari za našu zemlju - kazao je predsednik.

On ističe da su Amerikanci među najvećim finansijskim investitorima, i da moramo da im pokažemo da imamo dobre javne finansije da bi oni učestvovali u našim aukcijama.

- Ljudi zaboravljaju koliko je bitan taj finansijski deo. A to znači svim zemljama na svetu, i zato je važno da imamo investicioni rejting i dobru saradnju sa svima. Vođenje države je mnogo komplikovano, i mora da se vodi računa o mnogim stvarima. Mi sledeće nedelje potpisujemo ugovor sa UGTR-om, o tome sam pričao svojevremeno i sa Bajdenom - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da nećemo imati struje ako ne požurimo, i da će nam kroz solare taj projekat doneti 1 gigavat novoinstalisane snage.

- Pri tome mora imati 200 megavata balansirajućih baterija, pošto bez toga ne možemo primiti energiju u sistem. To je za nas od ključnog značaja, moramo ga pustiti u rad do 2028. To je projekat od milijardu evra, i biće ih još - rekao je predsednik.

On dodaje da je celoj Evropi potreban mir, i da se plaši dodatnog ludila, koje možda neće ni nas zaobići.

- Pitanje je kako će uticati na našu ekonomiju. Zato je ovakva vrsta saradnje izuzetno važna za nas - kaže on.

Kroz smeh je rekao da u Srbiji ne vole ljudi da gledaju konferencije na kojoj se govori o ekonomiji, a da je tema bio rat na Bliskom istoku, ne bi moglo da se uđe u salu.

- Ali ja sam srećan što je tako, što pričamo o ovako važnim temama. Hvala vam još jednom gospodine Fernandez, uvek ste dobrodošli u našu zemlju - kazao je na kraju obraćanja predsednik Vučić.

