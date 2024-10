Kvalifikovan je za komandanta oklopnih jedinica sa zvanjem „konjičkog oficira“, ali ima i značku padobranca italijanske vojske i padobransku značku američke vojske. U bazi „Filmski grad“ u Prištini u subotu će na svečanoj ceremoniji doći do primopredaje dužnosti novog komandanta Kfora .

Turskog generala Ozkana Ulutaša menja general Enriko Barduani. Od dosadašnjih 28 komandanata ove Misije, on je 14. koji dolazi iz Italije.

Novi komandant Kfora je završio dva fakulteta. Diplomirao je političke nauke na Univerzitetu u Torinu, kao i međunarodne i diplomatske nauke na Univerzitetu u Trstu. Magistrirao je političke nauke na Univerzitetu u Torinu. Nagledao se rata: od Iraka do Avganistana, a na Kosovu je do sada službovao dva puta. Prvi put 2001. godine kao zamenik šefa italijanske vojne obaveštajne službe u okviru Nato operacije „Zajednički čuvar“. Zatim, od 2015. do 2016. u Prištini je bio na dužnosti šefa kabineta u Komandi Kfora.