- Poseta Erdogana je izuzetno značajna za Srbiju s obzirom na to da je Turska druga sila u okviru NATO alijanse i veoma značajna u Evropi po ekonomskoj i bezbednosnoj moći. Ono što nas zanima, vezano za region, poznato je da Turska ima dosta investitora u Srbiji, da saradnja dva predsednika je izuzetno dobra, bez obzira što se ne slažu oko Kosova, to je jedina tačka sporenja među njima, ali ta saradnja pokazuje da to može da funkcioniše bez obzira na tu jednu nesuglasicu. Mi ne moramo unapred da znamo šta je agenda, ali je ekonomija uvek ono što je važno jer Srbija ne odustaje od toga da sa svih strana sveta dovodi investicije i to je jako dobro. Videlo se da je uticaj Srbije izuzetno ozbiljan u Evropi, ali i u regionu, pogotovo zbog nedanovg samita u Dubrovniku gde su se donele deklaracije, a reč je bila o mogućem primirju Rusije i Ukrajine, a opet su predlozi predsednika Vučića usvojeni da se određene pojedinosti same deklaracije promene. To nam je pokazalo da zaista imamo i u praksi da su uslovi Srbije značajni.